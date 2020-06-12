В Ласнамяэ на летнее время установили временные общественные туалеты

”Летом для использования горожанами общественные туалеты установили в парках Тондилоо, Паэ и Вормси, а также на площадках Катлери и Коорти. При необходимости мы готовы обсудить установку туалетов и в других общественных местах”, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Временные общественные туалеты дезинфицируются и при необходимости очищаются два раза в день. По распоряжению Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства временные туалеты останутся в распоряжении горожан до 31 октября.