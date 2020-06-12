12.06.2020, 19:47
В Ласнамяэ на летнее время установили временные общественные туалеты
На летний сезон в наиболее посещаемых местах Ласнамяэ установлены 8 временных общественных туалетов.
На летний сезон в наиболее посещаемых местах Ласнамяэ установлены 8 временных общественных туалетов.
”Летом для использования горожанами общественные туалеты установили в парках Тондилоо, Паэ и Вормси, а также на площадках Катлери и Коорти. При необходимости мы готовы обсудить установку туалетов и в других общественных местах”, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Временные общественные туалеты дезинфицируются и при необходимости очищаются два раза в день. По распоряжению Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства временные туалеты останутся в распоряжении горожан до 31 октября.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил
В Таджикистане выявлено 68 новых случаев коронавируса: данные
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила
Мгновенный ответ вдовы погибшего на предложенную помощь Ефремова