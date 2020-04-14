14.04.2020, 14:07

В Ласнамяэ молодежь получила предписание от полиции за нарушение режима самоизоляции


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Varaste fotolavastus lasnamäe
Varaste fotolavastus lasnamäeFoto: Martin Dremljuga

В минувшую пятницу и в выходные дни полиция уделяла особо пристальное внимание молодежи. В то время как большинство молодых людей Ласнамяэ знают о введенных ограничениях на сбор в общественных местах более двух человек и следуют инструкциям, были и те, кто сознательно нарушил правила и полиция была вынуждена сделать предписание.

Старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет сказал, что подавляющее большинство молодых людей знает, какие действуют ограничения, и почему в настоящее время введены временные ограничения на сбор в общественных местах и на природе не более двух человек. ”К сожалению, все еще есть те, кто не осознает всю серьезность ситуации с распространением коронавируса и не считает, что соблюдение ограничений фактически контролируется, а те, кто их нарушает, привлекаются к ответственности”, — сказал Свет.

В целом объяснений и разговоров с молодежью достаточно, предписания нужны в только крайних случаях. ”Нарушения со стороны молодежи мы, прежде всего, пытаемся предотвратить своим присутствием, объясняя людям необходимость ограничений и прося соблюдать установленные ограничения. Если несмотря на серьезность ситуации ограничения на сбор и передвижение не соблюдаются, полиция вынуждена сделать письменное предписание”, — пояснил руководитель полицейского отделения Ида-Харью Рогер Кумм.

По состоянию на вчерашний день сотрудники Ида-Харьюского отделения полиции сделали более 30 предписаний, около четверти из которых были вынесены несовершеннолетним, которые проигнорировали ограничения и на которых устное предупреждение не возымело никакого действия. ”Все молодые нарушители получают предписание в присутствии одного из родителей, что должно дать четкий сигнал как подростку, так и его родителям, что за повторное нарушение требований чрезвычайной ситуации последует штраф в размере до 2000 евро”, — пояснил Кумм.

Как полиция, так и представители МуПо, мобильные молодежные работники и специалисты молодежного центра Ласнамяэ ежедневно ведут активную разъяснительную работу среди молодежи. ”Понятно, что чрезвычайное положение существенно увеличило нагрузку родителей, которым теперь приходится координировать выполнение домашних заданий и заниматься организацией свободного времени своих детей. Именно родитель является тем позитивным примером, благодаря которому подросток учится правильному поведению в условиях кризиса. Увы, на данный момент нет лучшего оружия против вируса, кроме как оставаться дома”, — заключил Владимир Свет.

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