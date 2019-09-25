В Ласнамяэ могут построить площадь в белорусском стиле

Старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн и посол Беларуси в Эстонии Вячеслав Качанов на сегодняшней встрече признали необходимость развития сотрудничества в сфере бизнеса и культуры.
Посол отметил Ласнамяэ как район с развитой деловой и культурной инфраструктурой. «У нас много точек соприкосновения, и мы хотим и дальше развивать сотрудничество между районом Ласнамяэ и Партизанским районом, с которым у нас есть соглашение о сотрудничестве», - сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.
Стороны обсудили обмен опытом между предпринимателями, а также сотрудничество творческих коллективов, участие в фестивалях и других культурных мероприятиях. «Помимо всего прочего, у нас возникла идея построить площадь в белорусском стиле в каком-либо подходящем месте, например, в запланированном парке Тондираба», - сказал Вяэн, и добавил, что возможные совместные проекты не обязательно должны ограничиваться районом Ласнамяэ.
«Например, город Маарду и другие районы Таллинна также могут быть привлечены к совместной деятельности», - сказал Вяэн. По его словам, депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям c Белоруссией также может присоединиться к этой деятельности.
На встрече посол рассказал об обмене опытом с городами Ида-Вирумаа, где предприниматели тесно сотрудничают с белорусскими коллегами. Так, недавно в Йыхви состоялся фестиваль белорусской песни и юбилей местного белорусского общества.
Сотрудничество Ласнамяэ с Беларусью продолжается уже много лет. В 2016 году управа Ласнамяэ подписала соглашение о сотрудничестве с Партизанским районом города Минск, целью которого является обмен опытом и поиск новых возможностей для сотрудничества между двумя районами. В рамках соглашения представители Партизанского района города Минск уже дважды посетили столичный район Ласнамяэ. Представители управы Ласнамяэ и квартирных товариществ также имели возможность с ответным визитом посетить Партизанский район.
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