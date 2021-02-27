В Ласнамяэ идет санитарная обрезка сотни деревьев

”В первую очередь городские деревья не должны представлять опасность для людей и их имущества. Профессиональная обрезка крупных зеленых насаждений помогает сделать передвижение по городским улицам более комфортным и безопасным. Также организация подобных работ по благоустройству необходима для беспрепятственного проведения сезонно-технического обслуживания, например, покоса травы или уборки снега”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

”Напомню, что каждый владелец земли или квартирное товарищество несет ответственность за произрастающие на его участке деревья и должен следить за тем, чтобы они не мешали обзору водителей и передвижению пешеходов. Для этого время от времени необходимо проводить профилактический уход за деревьями. Для этого нужно согласовать работы с управой и при необходимости оформить разрешение. За выполнением безопасного и умелого ухода рекомендуем обращаться к опытным городским арбористам”, — сказал Свет.

Прореживание крон деревьев и удаление мешающих друг другу ветвей сосен и лип вдоль улицы Ляэнемере теэ завершилось в начале февраля. Сегодня санитарная обрезка продолжится на отрезке улицы Ласнамяэ от дома 32 до 38. В ходе работ специалисты по уходу за деревьями приведут в порядок более 70 крупных лиственных и 5 кустарников. Одно заболевшее дерево по адресу Ласнамяэ, 36а арбористы будут вынуждены спилить. Приоритетом управы района и города в целом является сохранение зеленой городской среды, поэтому убирать будут исключительно единичные больные деревья.

Идеальное время для проведения весенней санитарной обрезки — февраль и март, когда дерево еще пребывает фазе ”сна”. Выполненная в этот период необходимая для благоустройства деревьев обрезка не будет травмирующей, а наоборот, поспособствует улучшению роста дерева, продлит жизнь и поддержит его здоровье.

По всем вопросам, касающимся ухода или рубки деревьев в Ласнамяэ можно обратиться к специалисту по озеленению управы района по номеру 645 7703 или связаться с Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства 645 7197.