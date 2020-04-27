27.04.2020, 22:10

В Ласнамяэ больные коронавирусом есть в шести квартирных товариществах. Введут ли в домах карантин?

 (4)
Каролийна Васли
EST
В Ласнамяэ больные коронавирусом есть в шести квартирных товариществах. Введут ли в домах карантин?
Martin Dremljuga

В Ласнамяэ больные коронавирусом есть в шести квартирных товариществах. Департамент здоровья не считает целесообразным введение карантина для всего дома или подъезда, так как больные самоизолировались, передает ERR.

Председатель одного из квартирных товариществ Тамара Ахметова сказала, что сейчас в товариществе есть зараженные в четырех семьях, один человек находится в коме. Она уверена, что товарищество справится своими силами - дезинфицируются даже камни, на которых во дворе сидят жильцы.

Руководитель Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Эпик отметила, что в случае объявления карантина нужно учитывать, что большинство людей в подъезах всё-таки здоровые, и изолировать этих людей причины нет. "Правильным будет изолировать тех, кто болен или находился с больным в близком контакте".

По словам Ахметовой, случаи заболеваний участились, когда люди в хорошую погоду стали выходить из дома. Она не советует людям организовывать компании в начале мая, когда отмечается Вальпургиева ночь, 1 мая и 9 мая.

Читайте также:

Такого же мнения придерживается и старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: