В Ласнамяэ благоустроят площадку для выгула собак

В ходе работ будут заменены устаревшие элементы для дрессировки четвероногих питомцев, скамейки и ящики для экскрементов. Чтобы решить проблему избытка влаги, на площадку добавят песок. Также отремонтируют существующее ограждение.

Ремонтные работы планируется завершить к январю 2020 года. До тех пор, использование зоны для выгула питомцев будет ограничено. Просим владельцев собак отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Работы выполнит фирма Maatriks-RP OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.