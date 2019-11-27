27.11.2019, 15:50

В Ласнамяэ благоустроят площадку для выгула собак


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Foto illustratiivne
Foto illustratiivneFoto: Anton Klink, anton.klink@gmail.com

На этой неделе начнутся работы по благоустройству площадки для выгула собак по адресу ул. Вормси, 5.

В ходе работ будут заменены устаревшие элементы для дрессировки четвероногих питомцев, скамейки и ящики для экскрементов. Чтобы решить проблему избытка влаги, на площадку добавят песок. Также отремонтируют существующее ограждение.

Ремонтные работы планируется завершить к январю 2020 года. До тех пор, использование зоны для выгула питомцев будет ограничено. Просим владельцев собак отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Работы выполнит фирма Maatriks-RP по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.

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