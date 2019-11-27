В Ласнамяэ благоустроят площадку для выгула собак
На этой неделе начнутся работы по благоустройству площадки для выгула собак по адресу ул. Вормси, 5.
На этой неделе начнутся работы по благоустройству площадки для выгула собак по адресу ул. Вормси, 5.
В ходе работ будут заменены устаревшие элементы для дрессировки четвероногих питомцев, скамейки и ящики для экскрементов. Чтобы решить проблему избытка влаги, на площадку добавят песок. Также отремонтируют существующее ограждение.
Ремонтные работы планируется завершить к январю 2020 года. До тех пор, использование зоны для выгула питомцев будет ограничено. Просим владельцев собак отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Работы выполнит фирма Maatriks-RP OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
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