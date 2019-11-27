В Ласнамяэ благоустроят площадку для выгула собак

На этой неделе начнутся работы по благоустройству площадки для выгула собак по адресу ул. Вормси, 5.
В ходе работ будут заменены устаревшие элементы для дрессировки четвероногих питомцев, скамейки и ящики для экскрементов. Чтобы решить проблему избытка влаги, на площадку добавят песок. Также отремонтируют существующее ограждение.
Ремонтные работы планируется завершить к январю 2020 года. До тех пор, использование зоны для выгула питомцев будет ограничено. Просим владельцев собак отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Работы выполнит фирма Maatriks-RP OÜ по заказу Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства.
Блестящая идея: оставь ершик под крышкой унитаза на 5–10 минут
Соседка Соколова слышала последние слова его жертвы
Почему китайские туристы скупают в Петербурге янтарь, - ученые
Что выяснили следователи по факту смерти Исаева