05.02.2020, 08:38
В Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов
Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов.
Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов.
04 февраля в 18:15 на улице Лойтсу в Таллинне произошла авария: 52-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla при совершении поворота направо сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.
Один из пешеходов — 35-летняя женщина — была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
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