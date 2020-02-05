05.02.2020, 08:38

В Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов


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Alarmsõidukid
Foto: Eero Vabamägi

Вчера вечером в столичном районе Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов.

04 февраля в 18:15 на улице Лойтсу в Таллинне произошла авария: 52-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla при совершении поворота направо сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.

Один из пешеходов — 35-летняя женщина — была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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