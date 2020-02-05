В Ласнамяэ автомобиль сбил сразу двух пешеходов

04 февраля в 18:15 на улице Лойтсу в Таллинне произошла авария: 52-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Corolla при совершении поворота направо сбил двух пешеходов, переходивших дорогу.

Один из пешеходов — 35-летняя женщина — была доставлена в Ида-Таллиннскую центральную больницу.