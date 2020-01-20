В Ласнамяэ асоциал обустроил себе жилище в брошенном автомобиле

На прошлой неделе Муниципальная полиция обнаружила в ходе привычного патрулирования района, что в оставленном на Линнамяэ теэ автомобиле поселился непрошенный гость, пишет rus.err.ee.
"В автомобиле поселился бездомный, который использовал салон в качестве кухни, спальни и туалета", — рассказал старший инспектор Муниципальной полиции Шахрияр Абдуллаев. Загажены оказались и окрестности.
Инспекторы связались с владельцем автомобиля, который дал бездомному время, чтобы съехать, после чего отвез машину на свалку.
Муниципальная полиция напоминает, что брошенные автомобили рано или поздно становятся объектом нападок вандалов и превращаются в металлолом.
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