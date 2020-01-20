20.01.2020, 18:56

В Ласнамяэ асоциал обустроил себе жилище в брошенном автомобиле

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Niine 11 parklas maani maha põlenud Mercedes-Benz
Niine 11 parklas maani maha põlenud Mercedes-Benz Foto: Taavi Sepp

На прошлой неделе Муниципальная полиция обнаружила в ходе привычного патрулирования района, что в оставленном на Линнамяэ теэ автомобиле поселился непрошенный гость, пишет rus.err.ee.

"В автомобиле поселился бездомный, который использовал салон в качестве кухни, спальни и туалета", — рассказал старший инспектор Муниципальной полиции Шахрияр Абдуллаев. Загажены оказались и окрестности.

Инспекторы связались с владельцем автомобиля, который дал бездомному время, чтобы съехать, после чего отвез машину на свалку.

Муниципальная полиция напоминает, что брошенные автомобили рано или поздно становятся объектом нападок вандалов и превращаются в металлолом.

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