В Ласнамяэ асоциал обустроил себе жилище в брошенном автомобиле

"В автомобиле поселился бездомный, который использовал салон в качестве кухни, спальни и туалета", — рассказал старший инспектор Муниципальной полиции Шахрияр Абдуллаев. Загажены оказались и окрестности.

Инспекторы связались с владельцем автомобиля, который дал бездомному время, чтобы съехать, после чего отвез машину на свалку.

Муниципальная полиция напоминает, что брошенные автомобили рано или поздно становятся объектом нападок вандалов и превращаются в металлолом.