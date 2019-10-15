В Ласнамяэ агрессивный мужчина напал на полицейского

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 12 октября полиция получила вызов в квартиру на улице Ууслинна в Ласнамяэ, где произошел конфликт между "гражданскими" мужем и женой.

Когда стражи порядка прибыли на место, агрессивный 34-летний мужчина напал на 37-летнего полицейского.