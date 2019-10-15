15.10.2019, 13:32

В Ласнамяэ агрессивный мужчина напал на полицейского

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rus.delfi.ee
EST 13
Politseipildid
Pilt on illustratiivneFoto: Andres Putting

В субботу в столичном районе Ласнамяэ агрессивный мужчина напал на полицейского.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, 12 октября полиция получила вызов в квартиру на улице Ууслинна в Ласнамяэ, где произошел конфликт между "гражданскими" мужем и женой.

Когда стражи порядка прибыли на место, агрессивный 34-летний мужчина напал на 37-летнего полицейского.

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