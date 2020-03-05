В Ласнамяэ 94-летняя женщина попала под машину

В среду в 12:01 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии возле Выру, 13 в Таллинне, где 94-летняя женщина выходила из-за припаркованных машин на дорогу, где ее сбил легковой автомобиль Nissan Almera, которым управлял 66-летний мужчина.

Женщина пыталась перейти дорогу в месте, где пешеходный переход отсутствует. Она была доставлена в Ида-Талиннскую больницу.

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