В культурном центре "Линдакиви" открылась бесплатная выставка
К 145-летию со дня рождения Н. К. Рериха Ассоциация ”Педагогика культуры в Эстонии” представляет европейский выставочный проект ”Полотно мира. Мифы и легенды глазами художников”.
К 145-летию со дня рождения Н. К. Рериха Ассоциация ”Педагогика культуры в Эстонии” представляет европейский выставочный проект ”Полотно мира. Мифы и легенды глазами художников”.
В культурном центре ”Линдакиви” открылась выставка авторских работ художника-космиста Феодосии Ивановой ”Мозаика мифа”. На открытии побывала и заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина: ”Я хочу поблагодарить Феодосию Иванову за развернувшийся перед нами древний мир и за тот опыт, который она привнесла в свои картины!”.
Картины выставлены на II этаже культурного центра, вход свободный. Галерея открыта каждый день с 12:00 до 19:00.
Выставка продлится до 31 октября.
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