В культурном центре "Линдакиви" открылась бесплатная выставка

В культурном центре ”Линдакиви” открылась выставка авторских работ художника-космиста Феодосии Ивановой ”Мозаика мифа”. На открытии побывала и заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина: ”Я хочу поблагодарить Феодосию Иванову за развернувшийся перед нами древний мир и за тот опыт, который она привнесла в свои картины!”.

Картины выставлены на II этаже культурного центра, вход свободный. Галерея открыта каждый день с 12:00 до 19:00.

Выставка продлится до 31 октября.