В этом году в Таллинне на остановках начнут работу десять электронных табло. Больше всего их установят в Ласнамяэ

Как сообщили RusDelfi из столичного транспортного департамента, в срок до 30 ноября уже установлены или будут установлены электронные табло на следующих остановках общественного транспорта:
- в направлении центра города - Priisle kauplus, Katleri, A. H. Tammsaare tee, Kaja, Kotka kauplus, Majaka põik, Sikupilli, Majaka, Pae;
- в направлении выезда из центра города - Estonia.
Общая стоимость информационных табло вместе с почтовыми расходами и оплатой работ по установке составляет 142 370,40 евро.
Таким образом, к декабрю в столице Эстонии на остановках будет работать в общей сложности 53 информационных табло.
Городские власти запланировали устанавливать ежегодно примерно по 10 новых табло. При принятии решения о количестве электронных устройств и месте их установки учитывается загруженность остановок, а также размер имеющихся у города бюджетных средств.
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