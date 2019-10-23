В этом году в Таллинне на остановках начнут работу десять электронных табло. Больше всего их установят в Ласнамяэ

Как сообщили RusDelfi из столичного транспортного департамента, в срок до 30 ноября уже установлены или будут установлены электронные табло на следующих остановках общественного транспорта:

- в направлении центра города - Priisle kauplus, Katleri, A. H. Tammsaare tee, Kaja, Kotka kauplus, Majaka põik, Sikupilli, Majaka, Pae;

- в направлении выезда из центра города - Estonia.

Общая стоимость информационных табло вместе с почтовыми расходами и оплатой работ по установке составляет 142 370,40 евро.

Таким образом, к декабрю в столице Эстонии на остановках будет работать в общей сложности 53 информационных табло.

Городские власти запланировали устанавливать ежегодно примерно по 10 новых табло. При принятии решения о количестве электронных устройств и месте их установки учитывается загруженность остановок, а также размер имеющихся у города бюджетных средств.