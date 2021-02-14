В День друга управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района встать на коньки

”Последние несколько месяцев показали нам, что нет ничего более важного, чем взаимная поддержка, которую дает общение с близкими людьми. Поэтому мы приглашаем жителей и гостей Ласнамяэ провести День друга на катке ”Харма”. Там можно будет не только покататься на коньках, но и принять участие в специальной программе, подготовленной ко Дню святого Валентина. Разумеется, это можно будет сделать с соблюдением всех необходимых мер безопасности”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В воскресенье с 15 до 18 часов выход на лед и аренда коньков на стадионе ”Хярма” будут бесплатными. Во избежание очередей желательно захватить из дома свои коньки.

Помимо возможности прокатится на крупнейшем в Эстонии катке под открытым небом, гостей мероприятия ждут конкурсы и соревнования, а также горячий чай с пирожками.

За создание праздничного настроения будут отвечать ведущие Максим Милованов и Юлия Манго.