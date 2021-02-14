14.02.2021, 11:09

В День друга управа Ласнамяэ приглашает всех жителей района встать на коньки

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Viljandi järvel saab siledal jääl uisutada
Viljandi järvel saab siledal jääl uisutadaFoto: Kenno Soo

14 февраля управа района Ласнамяэ и радио ”Волна” приглашают жителей и гостей района отметить День друга на расположенном на стадионе ”Хярма” (ул. М.Хярма, 14) катке под открытым небом.

”Последние несколько месяцев показали нам, что нет ничего более важного, чем взаимная поддержка, которую дает общение с близкими людьми. Поэтому мы приглашаем жителей и гостей Ласнамяэ провести День друга на катке ”Харма”. Там можно будет не только покататься на коньках, но и принять участие в специальной программе, подготовленной ко Дню святого Валентина. Разумеется, это можно будет сделать с соблюдением всех необходимых мер безопасности”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В воскресенье с 15 до 18 часов выход на лед и аренда коньков на стадионе ”Хярма” будут бесплатными. Во избежание очередей желательно захватить из дома свои коньки.

Помимо возможности прокатится на крупнейшем в Эстонии катке под открытым небом, гостей мероприятия ждут конкурсы и соревнования, а также горячий чай с пирожками.

За создание праздничного настроения будут отвечать ведущие Максим Милованов и Юлия Манго.

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