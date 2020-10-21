В четверг в Ласнамяэ можно будет получить бесплатную юридическую помощь

”Организуемые в районных управах ”правовые аптеки” — это подходящее решение для тех, кто по той или иной причине не может обратиться за юридическим советом в другие инстанции. Плюсами подобных мероприятий является живая очередь, в порядке которой обслуживаются посетители, а также присутствие на месте юристов, которые специализируются на самых разных областях права”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Бесплатные юридические консультации пройдут в четверг, 22 октября, с 10 до 14 часов в фойе центра культуры ”Линдакиви”. В приемные часы специалисты аптеки дадут консультации всем желающим на эстонском или на русском языке.

Совет можно будет получить по следующим вопросам: семейное право, алиментные обязательства, наследственное право, трудовое право, подача искового заявления в суд, переписка с государственными и муниципальными органами и требования по оформлению документов, проблемы в квартирных товариществах и жалобы на решения КТ, договорное право, банкротное производство, исполнение

”Правовая аптека” организована в сотрудничестве с властями Таллинна.