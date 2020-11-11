В четверг старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону: внимание социальным проблемам

”Формат прямой телефонной линии мы ввели весной с началом чрезвычайного положения, чтобы у жителей оставалась возможность напрямую обратиться к руководству района в условиях эпидемии. Нововведение нашло широкий отклик и было решено его сохранить. Поскольку в последнее время спрос на различные социальные услуги умеренно растет, в этот раз мы решили сконцентрироваться именно на вопросах социального обеспечения”, — пояснил Владимир Свет.

Помимо старейшины района на вопросы жителей в формате прямой телефонной линии ответит в четверг и руководитель отдела социального обеспечения управы Регина Труман, поэтому жители смогут задать вопросы и на такие темы, как, например, уход на дому, продовольственная помощь, социальные пособия.

Задавать свои вопросы жители могут без предварительной регистрации по четвергам с 15 до 16 часов по телефону 645 7780.

Связаться с управой района Ласнамяэ можно, прислав свой вопрос на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив по инфономеру 645 7700 или отправив сообщение на странице управы в Facebook.