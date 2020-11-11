11.11.2020, 19:43

В четверг старейшина Ласнамяэ ответит на вопросы жителей по телефону: внимание социальным проблемам

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Gonsiori tänava avamine
Vladimir SvetFoto: Madis Veltman

В четверг, 12 ноября в 15 часов старейшина столичного района Ласнамяэ по традиции ответит на вопросы жителей по телефону. Особое внимание на этот раз будет уделено теме социального обеспечения, сообщает районная управа.

”Формат прямой телефонной линии мы ввели весной с началом чрезвычайного положения, чтобы у жителей оставалась возможность напрямую обратиться к руководству района в условиях эпидемии. Нововведение нашло широкий отклик и было решено его сохранить. Поскольку в последнее время спрос на различные социальные услуги умеренно растет, в этот раз мы решили сконцентрироваться именно на вопросах социального обеспечения”, — пояснил Владимир Свет.

Помимо старейшины района на вопросы жителей в формате прямой телефонной линии ответит в четверг и руководитель отдела социального обеспечения управы Регина Труман, поэтому жители смогут задать вопросы и на такие темы, как, например, уход на дому, продовольственная помощь, социальные пособия.

Задавать свои вопросы жители могут без предварительной регистрации по четвергам с 15 до 16 часов по телефону 645 7780.

Связаться с управой района Ласнамяэ можно, прислав свой вопрос на адрес электронной почты lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив по инфономеру 645 7700 или отправив сообщение на странице управы в Facebook.

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