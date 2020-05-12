В центре культуры "Линдакиви" пройдет день донора

”Потребность в донорской крови и продуктах крови ощущается и во время чрезвычайного положения, поэтому приглашаем жителей Ласнамяэ жертвовать кровь для нуждающихся в ней пациентам. Потенциальным донорам следует зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования — это позволит рассредоточить людей и избежать близкого контакта между ними”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет, который также в четверг сдаст кровь в поддержку центра крови при Региональной больнице.

”Мы ждем только здоровых доноров крови, у которых нет никаких признаков заболевания. Тем, кто неважно себя чувствует или сомневается в своем здоровье, мы настоятельно рекомендуем отложить сдачу крови на другое время”, — подчеркнула заведующая центром крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп.

”Во время процедуры рекомендуется снять медицинскую маску, так как врач должен убедиться, что донор визуально здоров, а медсестра — наблюдать за состоянием человека во время процедуры, чтобы он или она не чувствовали себя плохо во время сдачи крови”, — добавила Леллеп.

В целях предотвращения риска заражения персонал центра крови следует всем установленным для медицинских работников инструкциям и выполняет все меры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний. Во время медицинского осмотра и непосредственно процедуры медсестра и врач должны носить маску или защитный козырек и после каждой процедуры дезинфицировать инструменты и поверхности, контактирующие с донором. На каждом столе будет стоять антисептический гель для дезинфекции рук донора.

Донором может стать здоровый, отдохнувший и сытый человек с весом не менее 50 кг от 18 до 60 лет, являющийся гражданином Эстонии или имеющий вид на жительство по крайней мере, последние три месяца.

Поскольку больницы возвращаются к своему нормальному ритму работы, потребность в донорской крови возросла. Однако центр крови находится в ситуации, когда часть общества все еще живет и работает в чрезвычайной ситуации, и поэтому дни донора не могут быть организованы во всех привычных местах.