Уже сегодня! В парке Кивила пройдет молодежный фестиваль

Соревнование по уличным танцам проходит в рамках серии баттлов HOODie Cyphers, состязания пройдут в категориях Hip-Hop и Break. Судьями выступят GANNA и MYKEE, музыка будет от DJ MIRSON. Соревнование начнется в 14.00.
Мобильные молодежные работники совместно со школой катания на роликах Rulluisukool проведут тренировку и организуют соревнование по катанию на роликах. Тренировка под руководством опытного тренера Тыниса Паальме пройдет с 13 до 14:30, а заезд на роликовых коньках — с 16 до 18 часов.
Молодежный центр Ласнамяэ также подготовил интересные занятия для участников фестиваля:
· с 13 до 14 мастер-класс по созданию наклеек I
· с 14 до 15 игра в настольный теннис
· с 15 до 16 мастер-класс по созданию наклеек II
· с 16 до 17 фотоохота
· с 17 до 17:30 соревнования по игре с кендамой
Во время мероприятия просьба соблюдать дистанцию и в случае плохого самочувствия оставаться дома. По возможности просьба взять с собой дезинфицирующее средство для рук.
Мини-фестиваль в парке Кивила организуют Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта, управа района Ласнамяэ, Ласнамяэский молодежный центр и Shokkin Group Estonia.
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