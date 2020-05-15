Уже сегодня! Ласнамяэ отметит День Таллинна видеотуром

”Хотя нынешний облик Ласнамяэ сравнительно новый, на самом деле у него длинная и местами очень интересная история. Все это также отражено в географических названиях. К примеру, мало кто из жителей знает, откуда произошло название Тондираба. Или почему многие улицы района, например, такие как Тяхесаю и Таевакиви, носят названия так или иначе связанные с космосом?” — прокомментировал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Но помимо захватывающей истории, этот микрорайон ожидает ряд интересных решений по развитию, о которых жители еще не знают. Многих определенно удивит, что в непосредственной близости от Тондираба на карте есть улица Ангерписти, к фактическому строительству которой приступят только в этом году”.

Получасовая виртуальная прогулка начнется с моста Варраку и пройдет через Тондираба до улицы Ангерписти. Чтобы принять участие в видеотуре, необходимо будет зайти на Фейсбук управы Ласнамяэ, где на русской странице прямая трансляция начнется сегодня, 15 мая, в 15:00, а тур на эстонском языке — на эстонской странице в 16.00.

В этом году столица отмечает День Таллинна в новом формате, предлагая возможность написать электронный диктант на эстонском языке, а также открыть для себя историю родного города.

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