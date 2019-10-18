Установленная в Ласнамяэ мобильная камера полиции фиксировала по 100 нарушений в час

"Результат работы установленной сегодня [в четверг] в этом месте камеры контроля скорости: 302 зафиксированных нарушения за 3,5 часа", — говорится в сообщении, передает rus.err.ee.

Полиция отмечает, что на ‪перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули довольно часто происходят ДТП: основные причины аварий — нарушение скоростного режима и дистанции между автомобилями.

Восемь мобильных камер контроля скорости Департамент полиции и погранохраны начал использовать на дорогах Эстонии с июля этого года, и ранее сообщалось, что камеры фиксируют в среднем по 170 нарушений в сутки.