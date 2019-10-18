Установленная в Ласнамяэ мобильная камера полиции фиксировала по 100 нарушений в час

Мобильная камера контроля скорости, установленная в четверг на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули в Таллинне, за несколько часов зафиксировала сотни нарушений, сообщило 17 октября Ида-Харьюское отделение полиции.
"Результат работы установленной сегодня [в четверг] в этом месте камеры контроля скорости: 302 зафиксированных нарушения за 3,5 часа", — говорится в сообщении, передает rus.err.ee.
Полиция отмечает, что на перекрестке Петербургского шоссе и улицы Смуули довольно часто происходят ДТП: основные причины аварий — нарушение скоростного режима и дистанции между автомобилями.
Восемь мобильных камер контроля скорости Департамент полиции и погранохраны начал использовать на дорогах Эстонии с июля этого года, и ранее сообщалось, что камеры фиксируют в среднем по 170 нарушений в сутки.
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