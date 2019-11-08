08.11.2019, 21:21

Управа Ласнамяэ: заключите договор с фирмой по уборке снега с крыш уже сегодня!


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fotoFoto: Siim Lõvi

Выпавший в выходные дни снег в Хаанья и вчера в Вильянди и есть сигнал о том, что в любой момент зима может прибыть в любую точку Эстонии, включая Таллинн. В связи с этим Ласнамяэская управа и МуПо напоминает всем квартирным товариществам и собственникам недвижимости, что сейчас самое время заключить договор с фирмой, профессионально занимающейся очисткой кровель от снега, наледи и сосулек, которая сможет оперативно среагировать и помочь в случае необходимости.

Пришло время позаботиться и о снегоуборочных инструментах, а также средствах для борьбы с гололедицей. Если владелец недвижимости не справляется с уборкой своими силами, то необходимо найти и заключить договор с фирмой-партнером для выполнения этой работы.

”Долгосрочные прогнозы погоды не обещают снега до января, но, как показывает жизнь, зима всегда приходит неожиданно. Сейчас последний шанс подготовиться к зиме и заключить договор на уборку территории или, если необходимо, договор с фирмой, которая оперативно поможет с уборкой снега и сосулек с крыши”, - сказал Айвар Тоомпере, руководитель столичной Муниципальной полиции (МуПо).

”Прежде всего это касается владельцев недвижимости, у которых были проблемы с уборкой снега и льда с территории, и крыш. Опыт прошлых лет показывает, что во времена кризиса все фирмы заняты, и помощь приходится ждать долго. К сожалению, до прибытия уборочной команды может произойти серьезный несчастный случай, и каяться будет поздно”.

Согласно предписанию о благоустройстве Таллинна, квартирные товарищества и собственники недвижимости обязаны убирать снег и принимать меры против обледенения на прилегающих к недвижимости тротуарах.

Собственник участка и строения обязан устранять со строения снег, ледяные наросты представляющие угрозу падения, и обеспечивать в случае опасности и при проведении работ по их устранению безопасность передвижения по проезжей части и тротуарам, установив вокруг зоны опасности временное ограждение и на видном месте табличку с информацией, на которое обозначается вид опасности, имя и фамилия, телефон лица, ответственного за проведение работ по ликвидации опасности, время начала работ и срок их окончания.

Ограждение устанавливается таким образом, чтобы обеспечить его устойчивость. Установка ограждение и информационной таблички не освобождает от обязательств, установленных настоящими правилами. Устранение опасности проводится в порядке аварийных работ, о которых следует сообщить по телефону 1345 (начиная с 1.01.2020, инфотелефон МуПо 14410). После окончания работ окружающую территорию необходимо благоустроить.

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