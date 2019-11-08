Управа Ласнамяэ: заключите договор с фирмой по уборке снега с крыш уже сегодня!

Пришло время позаботиться и о снегоуборочных инструментах, а также средствах для борьбы с гололедицей. Если владелец недвижимости не справляется с уборкой своими силами, то необходимо найти и заключить договор с фирмой-партнером для выполнения этой работы.

”Долгосрочные прогнозы погоды не обещают снега до января, но, как показывает жизнь, зима всегда приходит неожиданно. Сейчас последний шанс подготовиться к зиме и заключить договор на уборку территории или, если необходимо, договор с фирмой, которая оперативно поможет с уборкой снега и сосулек с крыши”, - сказал Айвар Тоомпере, руководитель столичной Муниципальной полиции (МуПо).

”Прежде всего это касается владельцев недвижимости, у которых были проблемы с уборкой снега и льда с территории, и крыш. Опыт прошлых лет показывает, что во времена кризиса все фирмы заняты, и помощь приходится ждать долго. К сожалению, до прибытия уборочной команды может произойти серьезный несчастный случай, и каяться будет поздно”.

Согласно предписанию о благоустройстве Таллинна, квартирные товарищества и собственники недвижимости обязаны убирать снег и принимать меры против обледенения на прилегающих к недвижимости тротуарах.