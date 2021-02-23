Управа Ласнамяэ: выход на лед озера Паэ запрещен!

”Сильные февральские морозы образовали на водоеме парка Паэ толстый слой льда, но с потеплением ситуация быстро изменилась. Кромка льда уже слишком тонкая, а кое-где даже проступает вода. Выходить на лед в настоящее время не просто категорически запрещено, но и очень опасно, учитывая глубину озера”, — отметил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Главная причина трагических случаев — пренебрежение или несоблюдение элементарных мер безопасности. Необходимо обращать внимание на запрещающие знаки, установленные вблизи озера, а также помнить правила нахождения на льду. Зачастую люди думают, что несчастный случай может случиться с кем-то другим, но не с ними”, — сказал Владимир Свет.

Управа обращается ко всем горожанам с просьбой: если вы стали свидетелями чрезвычайной ситуации на льду водоема или сами нуждаетесь в помощи, по возможности немедленно вызовите спасателей по номеру 112. Также, если кто-то заметит выходящих на лед людей, особенно детей и подростков, следует немедленно сообщить об этом в районную управу или также на позвонить на телефон службы экстренной помощи.

Ввиду начавшихся школьных каникул родителям следует обратить особое внимание на то, где проводят свободное время их дети, и разъяснить им, что прогулки по льду несут большую опасность. Пренебрежение правилами безопасности может стоить не только здоровья, но и жизни.