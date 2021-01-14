Управа Ласнамяэ выделит товариществам гранитную крошку

”В ноябре мы уже раздали гранитную крошку квартирным товариществам, чтобы они были готовы к первым заморозкам. Теперь, с приходом снега и ухудшением погодных условий, борьба с гололедом на тротуарах становится самой насущной темой. Для предотвращения несчастных случаев и травм мы снова раздаем гранитную крошку домовладельцам и квартирным товариществам нашего района”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Районная управа Ласнамяэ проведет дополнительную выдачу бесплатной крошки для посыпки тротуаров. На одно товарищество рассчитано три мешка с гранитной крошкой весом по 25 кг. Выдача гранитной крошки будет проходить c 15 по 21 января с 14.00 до 18.00 по адресу ул. Вана-Куули, 13, въезд на площадку со стороны бульвара Паэвялья. В воскресенье, 17 января, выдача мешков производится не будет.

В соответствии с действующим в Таллине порядком, владелец недвижимости или строения должен обеспечить уход за прилегающим тротуаром, расположенным между зданием и проезжей частью. Для борьбы с гололедицей следует использовать гранитную крошку диаметром 2-6 мм. Запрещено использовать золу или хлориды.