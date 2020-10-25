Управа Ласнамяэ продолжает помогать квартирным товариществам с уборкой

”Чтобы избавиться от осенней листвы, у товариществ есть несколько вариантов. Если территория, с которой собраны листья, находится на городской земле, то собранные на ней и упакованные в мешки листья будут бесплатно вывезены после оповещения специалистов управы. При наличии у товарищества собственного транспорта их также можно бесплатно сдать на станцию по приему отходов или заказать соответствующую услугу у предприятия по вывозу мусора, либо в Таллиннском центре отходов. Но это будет уже платный выезд”, -­ сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вывоз листьев осуществляет по заказу районной управы фирма Kalrem OÜ. Сообщить о расположении и количестве собранных мешков с листьями товарищества могут по телефону 645 7703 или по адресу электронной почты eliisa.moistlik@tallinnlv.ee. Управа Ласнамяэ напоминает, что листья для транспортировки следует упаковать в мешки объемом до 120 литров и оставить их на видном и доступном месте на территории квартирного товарищества

Самостоятельно биоразлагаемые отходы садоводства и отходы озеленения можно вывезти на станцию по приему отходов, бесплатно принимающую до шести 100-литровых мешков с листвой на человека в день. В Таллинне такие станции расположены на Пальяссааре пыйк, 5; Рахумяэ теэ, 5а; Раба, 40 и Пярнамяэ теэ, 36. Дополнительно о станциях по приему отходов можно прочитать здесь.

Районная управа напоминает, что за уборку и вывоз листьев с частной территории отвечает владелец недвижимости и оставлять мешки с листвой на городской земле не разрешается.