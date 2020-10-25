25.10.2020, 11:32

Управа Ласнамяэ продолжает помогать квартирным товариществам с уборкой

 (1)
EST
Kui puudelt lehed vara maha langevad, siis on varajane talv, ütleb rahvatarkus.
Kui puudelt lehed vara maha langevad, siis on varajane talv, ütleb rahvatarkus.Argo Ingver

Управа Ласнамяэ напоминает действующим на территории района квартирным товариществам и владельцам недвижимости о существующих возможностях вывоза и утилизации мешков с опавшей листвой.

”Чтобы избавиться от осенней листвы, у товариществ есть несколько вариантов. Если территория, с которой собраны листья, находится на городской земле, то собранные на ней и упакованные в мешки листья будут бесплатно вывезены после оповещения специалистов управы. При наличии у товарищества собственного транспорта их также можно бесплатно сдать на станцию по приему отходов или заказать соответствующую услугу у предприятия по вывозу мусора, либо в Таллиннском центре отходов. Но это будет уже платный выезд”, -­ сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Вывоз листьев осуществляет по заказу районной управы фирма Kalrem OÜ. Сообщить о расположении и количестве собранных мешков с листьями товарищества могут по телефону 645 7703 или по адресу электронной почты eliisa.moistlik@tallinnlv.ee. Управа Ласнамяэ напоминает, что листья для транспортировки следует упаковать в мешки объемом до 120 литров и оставить их на видном и доступном месте на территории квартирного товарищества

Читайте также:

Самостоятельно биоразлагаемые отходы садоводства и отходы озеленения можно вывезти на станцию по приему отходов, бесплатно принимающую до шести 100-литровых мешков с листвой на человека в день. В Таллинне такие станции расположены на Пальяссааре пыйк, 5; Рахумяэ теэ, 5а; Раба, 40 и Пярнамяэ теэ, 36. Дополнительно о станциях по приему отходов можно прочитать здесь.

Районная управа напоминает, что за уборку и вывоз листьев с частной территории отвечает владелец недвижимости и оставлять мешки с листвой на городской земле не разрешается.

Читайте также: