Управа Ласнамяэ призывает жителей района потреблять продукцию и услуги местных фирм(1)
Управа района Ласнамяэ призывает жителей района потреблять продукцию и услуги местных фирм, чтобы поддержать предпринимательство и рабочие места.
Управа района Ласнамяэ призывает жителей района потреблять продукцию и услуги местных фирм, чтобы поддержать предпринимательство и рабочие места.
”Чрезвычайная ситуация — нелегкое время как для простых людей, так и для многих предприятий. Это существенно повлияло на работу районных кафе, столовых, пекарен и других заведений общественного питания, которые обеспечивают работой многих жителей Ласнамяэ и где по сей день можно безопасно заказать еду на вынос или с доставкой на дом”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.
В Ласнамяэ много фирм, которые по-прежнему открыты и чье существование зависит от спроса потребителей. ”Призываем ласнамяевцев поддержать своих и воспользоваться услугами и товарами местных заведений общественного питания. Так мы поможем сохранить рабочие места в Ласнамяэ”, — добавил Владимир Свет.
На странице управы района в Фэйсбуке можно найти список работающих заведений Ласнамяэ. Список дополняется.
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