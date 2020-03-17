Управа Ласнамяэ призывает жителей по возможности воздержаться от посещения муниципалитета

Контактные данные районной управы можно найти ЗДЕСЬ.

Зал обслуживания управы Ласнамяэ будет открыт. На первом этаже будет проходить прием отдела регистра народонаселения и обслуживания клиентов. В целях предотвращения распространения короновируса вход в зал обслуживания будет разрешен по одному посетителю.

Приносим свои извинения за возможные неудобства!

Предоставление услуг Ласнамяэского социального центра на дому будет проходить в обычном порядке!

Работа отдела по социальным пособиям (ул. Махтра, 48) будет проходить преимущественно по телефону, электронной почте или почте.

Если вы заболели или плохо себя чувствуете, пожалуйста, не приходите на прием и забронируйте новое время для встречи по тел. 645 7770 или отправьте документы по электронной почте/почте.

Если у вас нет возможности передачи документов или отсрочки подачи заявления, как описано выше, можно оставить документы в ящике, расположенном в зале ожидания отдела - ул. Махтра, 48.

В целях защиты жителей/работников и предотвращения распространения короновируса, клиентов отдела социального обеспечения будут обслуживать по одному посетителю.

Контактные данные отдела социального обеспечения: инфотелефон 645 7770. Более подробные контакты ЗДЕСЬ.