Управа Ласнамяэ приглашает на прогулку по будущему парку Тондираба

”Уже в следующем году зеленая зона Тондираба станет самым крупным городским парком Ласнамяэ. В основе концепции парка — идея о единении уникальной природной зоны и условий для активного отдыха”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ”Сегодня вместе с архитекторами парка Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг, мы проведем прогулку, на которой расскажем о ценных видах, найденных на территории Тондираба и планах по развитию этой территории. Мы приглашаем всех заинтересованных жителей познакомится поближе с этим необычным местом и сказать своё слово в определении его будущего”, — сказал Владимир Свет.

В рамках подготовки к созданию парка были проведены ботанические исследования, целью которых было обнаружение ценных видов растений и животных и определение точных мест их обитания. Это нужно было для того, чтобы работы по создании парка не навредили существующей экосистеме. В будущем в парке появятся самые разные возможности для проведения досуга и занятий спортом для людей всех возрастов.

Создание парка Тондираба запланировано на 2021 год. Будущий парк станет частью ласнамяэского зеленого коридора, который в перспективе протянется от Кадриорга до речки Пирита.

Двухчасовая прогулка начнется в 13:00 на парковке у Ледового холла Тондираба, рядом с пешеходно-велосипедной дорожкой. Мероприятие пройдет на русском и эстонском языках.