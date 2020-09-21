Управа Ласнамяэ приглашает квартирные товарищества обсудить изменения в обращении с отходами

”Организованный вывоз мусора уже несколько лет действует в большей части района Ласнамяэ, и теперь он распространится также и на микрорайоны Юлемисте, Курепыллу, Паэ, Сикупилли и Ууслинн. С 1 ноября во всем районе вывоз мусора будет осуществлять фирма Eesti Keskkonnateenused AS, которая выиграла проведенные городом тендеры. Мы надеемся, что эти изменения приведут к тому, что люди начнут больше сортировать мусор: утилизация биологических отходов станет в два раза дешевле, чем утилизация бытовых отходов, вывоз бумаги и картона будет осуществляться бесплатно”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Во вторник, 22 сентября, в 17:30 в здании управы Ласнамяэ по адресу ул. Палласти, 54 пройдет инфочас на эстонском языке для товариществ и владельцев недвижимости, на котором обсудят тему организованного вывоза мусора, а также новости и инвестиции района. Аналогичный инфочас на русском языке состоится в среду, 23 сентября, в 17:30 в ЦК ”Линдакиви” по адресу Ю.Коорти, 22. Перед пришедшими выступят представители Таллиннского департамента предпринимательства Аннемари Каськ/Александр Тараскин, нового оператора по вывозу отходов Eesti Keskkonnateenused AS представит Лариса Башкир.

С 1 ноября 2020 года на территории Ласнамяэ меняется оператор вывоза отходов. Действующие договоры на вывоз мусора с Таллиннским центром отходов истекают 31 октября 2020 года. Для вывоза всех бытовых отходов необходимо в течение октября заключить новый договор с Eesti Keskkonnateenused AS.

С 1 октября новый договор можно будет заключить в среде самообслуживания, там же ознакомиться с прейскурантом. Также договор можно заключить в управе Ласнамяэ (ул. Палласти, 54) по понедельникам 5, 12, 19 и 26 октября с 14 до 17 часов или в конторе Eesti Keskkonnateenused AS по адресу ул. Артелли, 15.

Всем, чьи данные находятся в регистре, по указанным в контактных данных адресам в октябре будут высланы предварительно заполненные договоры.