Управа Ласнамяэ предлагает автовладельцам поставить на зиму автомобиль на бесплатную парковку

"Мы поможем организовать бесплатную стоянку на охраняемых парковках в зимний период, чтобы убрать с улиц "зимующие" автомобили", — сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Заинтересованные в этом предложении могут обратиться в районную управу по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.

В сообщении управы также отмечается, что за прошлый год с улиц района было убрано 40 брошенных автомобилей, а с начала этого года — 45.