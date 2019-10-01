Управа Ласнамяэ предлагает автовладельцам поставить на зиму автомобиль на бесплатную парковку

Управа столичного района Ласнамяэ предлагает владельцам автомобилей, которые по каким-то причинам не собираются ими пользоваться в зимний период, поставить машины на зиму на бесплатную охраняемую стоянку, передает rus.err.ee.
"Мы поможем организовать бесплатную стоянку на охраняемых парковках в зимний период, чтобы убрать с улиц "зимующие" автомобили", — сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.
Заинтересованные в этом предложении могут обратиться в районную управу по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee.
В сообщении управы также отмечается, что за прошлый год с улиц района было убрано 40 брошенных автомобилей, а с начала этого года — 45.
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