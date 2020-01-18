Управа Ласнамяэ подготовила культурную программу для сениоров

Сегодня, 18 января в 18.00 в танцевальном зале культурного центра ”Линдакиви” пройдет первая в новом году дискотека для сениоров, где под зажигательную музыку 70-х и 80-х годов гости старшего поколения отметят Старый Новый год.

”Танцевальные вечера, которые проходят в ”Линдакиви”, пользуются большой популярностью. Каждый раз мероприятие проходит с аншлагом”, — отметил старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

В рамках проекта ”Киноклуб Ласнамяэ” управа возобновляет серию кинопоказов местных и зарубежных фильмов для людей почтенного возраста. Январский бесплатный киносеанс пройдет в следующую пятницу, 24 января в 13.00 в большом зале культурного центра ”Линдакиви”. Зрители смогут посмотреть яркий фильм о природе ”Земля. Один потрясающий день”.

Ласнамяэский социальный центр приглашает сениоров на серию бесплатных концертов, которые проходят каждый вторник в 14.00 в актовом зале центра по адресу Киллустику, 16. В этот раз своим выступлением гостей порадует певица Анне Велли.