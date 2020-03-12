Управа Ласнамяэ переносит запланированный на пятницу киносеанс

„Перенос кинопоказа преследует собой цель сократить контакты между людьми и тем самым избежать возможности заражения входящих в группы риска людей, а именно детей, пожилых и хронических больных”, — сказала исполняющая обязанности старейшины Ласнамяэ Елена Калбина.

О новой дате киносеанса управа сообщит отдельно.

В качестве меры профилактики распространения вируса нежелательно присутствие гражданских лиц на церемонии принятия воинской присяги в парке Юрьевой ночи в пятницу, 13 марта.

Управа следует рекомендациям правительства приостановить в ближайшее время проведение рассчитанных на 100 и более участников мероприятий, которые могут способствовать распространению вируса.

Организаторам частных мероприятий управа советует основательно взвесить необходимость их проведения, принять меры для снижения рисков и по возможности — перенести мероприятия на более поздний срок.

Рекомендации Департамента здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.