Управа Ласнамяэ объявила тендер на зимнюю уборку улиц

”Так как зима близко, мы уже сейчас должны задумываться о том, чтобы встретить морозы подготовленными. Мы должны быть уверены, чтобы когда начнется гололёд, у районной управы была фирма-подрядчик, ответственная за очистку пешеходных дорожек. Мы также призываем наши квартирные товарищества и владельцев недвижимости своевременно задуматься об этой проблеме, так как в их задачу входит уборка части пешеходных зон”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Управа района Ласнамяэ объявила о проведении тендера по выполнению зимнего обслуживания внутриквартальных тротуаров, пешеходных и парковых дорожек района. Согласно условиям конкурса, район ищет фирму, способную в полной мере круглосуточно оказывать следующие услуги: осеннюю уборку листвы, очистку от наледи и снега, сдвигание снега, посыпку противогололедной гранитной крошкой и весеннюю уборка сыпучих материалов, уборку территории от мусора и т.д.

В тендерной документации требуется, чтобы в распоряжении участника было не менее одной вакуумной подметально-уборочной машины, подметально-вакуумной машины для борьбы со снегом и гололедом на узких тротуарах и пешеходных дорожках, а также три снегоуборочных погрузчика с отвалом. Машины и оборудование должны быть оснащены системой GPS-слежения для проверки маршрута и времени работ, а заказчик должен иметь доступ к этим данным. Также нужно иметь весь необходимый инвентарь для выполнения работ — лопаты, ракели и щетки или центробежные очистители. Проект договора предусматривает возможность привлечения субподрядчиков.

Контракт с компанией будет заключен до 30 апреля 2020. Предложения по тендеру следует присылать в электронном виде через центр госпоставок до 14.00 часов 6 октября.

Как и в предыдущие годы, уборку снега и гололедицы с проезжей части внутриквартальных дорог района будет выполнять Tallinna Teede AS. На главных магистралях Ласнамяэ и дорогах, по которым пролегают районные автобусные маршруты, следить за состоянием дорог в зимний период будет Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, договорным партнером которого является Eesti Keskkonnateenused AS.