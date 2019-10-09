Управа Ласнамяэ обратилась в Swedbank в связи с закрытием конторы на Паэ

Закрытие представительства, по оценке жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг Swedbank, поскольку другие районные конторы банка расположены далеко, и до них тяжело добираться.

После закрытия представительства на улице Паэ в Ласнамяэ останется две конторы Swedpank — одна из них в Lasnamäe Centrum, другая — в торговом центре Ülemiste, что может оказаться недостаточным с учетом количества жителей в районе, считает управа.

Управа Ласнамяэ ждет от Swedpank обзора потенциального влияния на Ласнамяэ закрытия представительства на улице Паэ, а также оценку того, смогут ли офисы в Lasnamäe Centrum и Ülemiste обеспечить жителям быстрое и качественное обслуживание с учетом численности населения в районе почти в 120 тысяч жителей.