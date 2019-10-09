09.10.2019, 11:43

Управа Ласнамяэ обратилась в Swedbank в связи с закрытием конторы на Паэ

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rus.delfi.ee
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Управа Ласнамяэ обратилась в Swedbank в связи с закрытием конторы на Паэ
SwedbankFoto: Tiit Blaat

Управа Ласнамяэ пишет в Facebook, что им начали поступать сообщения обеспокоенных жителей с просьбой найти возможность не закрывать расположенную в торговом центре микрорайона Паэ контору Swedbank.

Закрытие представительства, по оценке жителей, приведет к тому, что они останутся без услуг Swedbank, поскольку другие районные конторы банка расположены далеко, и до них тяжело добираться.

После закрытия представительства на улице Паэ в Ласнамяэ останется две конторы Swedpank — одна из них в Lasnamäe Centrum, другая — в торговом центре Ülemiste, что может оказаться недостаточным с учетом количества жителей в районе, считает управа.

Управа Ласнамяэ ждет от Swedpank обзора потенциального влияния на Ласнамяэ закрытия представительства на улице Паэ, а также оценку того, смогут ли офисы в Lasnamäe Centrum и Ülemiste обеспечить жителям быстрое и качественное обслуживание с учетом численности населения в районе почти в 120 тысяч жителей.

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