Управа Ласнамяэ и ”Русское Радио” приглашают в "Тондираба" на бесплатный ледовый бал-маскарад

По словам заместителя старейшины Ласнамяэ Елены Калбиной, мероприятие для всей семьи — это отличная возможность насладиться зимними забавами в бесснежную зиму. ”Мороза и снега на улице пока нет, поэтому мы дарим возможность бесплатно провести несколько часов на коньках с семьей и друзьями”, — сказала Калбина.
”Управа района и ”Русское Радио” рады пригласить жителей Ласнамяэ на мероприятие ”Маскарад на льду”, которое пройдет в ледовом холле ”Тондираба”, чтобы начать новый год с веселого праздника. Поскольку устоять на льду — задача непростая, то желаем всем в новом году твердого шага и зоркого глаза на пути к своей мечте".
Для поднятия праздничного настроения просим взять с собой любой маскарадный аксессуар. Также желательно наличие собственных коньков, поскольку количество коньков в прокате ограничено.
”Маскарад на льду” пройдет под лучшие хиты ”Русского Радио”, авторы оригинальных костюмов будут награждены подарками.
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