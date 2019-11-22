Ученик Линнамяэского русского лицея стал рабочей тенью премьер-министра

Ребята провели целый рабочий день с Юри Ратасом, приняли участие в запланированных встречах премьер-министра и узнали о повседневной работе правительства.

Под эгидой Junior Achievement Eesti День рабочей тени проводится в нашей стране уже 23-й раз. В прошлом году в этом мероприятии приняло участие около 3000 человек.