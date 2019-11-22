22.11.2019, 18:25

Ученик Линнамяэского русского лицея стал рабочей тенью премьер-министра

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Ученик Линнамяэского русского лицея стал рабочей тенью премьер-министра
Lasnamäe linnaosavalitsus

Как выглядит рабочий день премьер-министра? Об этом сегодня узнали гимназисты из Таллинна, Тюри и Тарту, которые на один день стали рабочей тенью премьер-министра Эстонии. Наблюдал за работой Юри Ратаса и перспективный ученик Линнамяэского русского лицея Марк Ефимов, сообщила управа Ласнамяэ.

Ребята провели целый рабочий день с Юри Ратасом, приняли участие в запланированных встречах премьер-министра и узнали о повседневной работе правительства.

Под эгидой Junior Achievement Eesti День рабочей тени проводится в нашей стране уже 23-й раз. В прошлом году в этом мероприятии приняло участие около 3000 человек.

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