Убытки в десятки тысяч: судьба муниципального магазина в Ласнамяэ под большим вопросом

В текущем году город поддержал магазин, который находится в Ласнамяэ на улице Пунане, суммой в 140 000 евро.

Вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу считает, что продолжение деятельности Lipo неразумно. Однако закрыть созданный ради благой цели магазин непросто.

"Посещаемость магазина не снизилась, так что социальный заказ есть. Однако является ли это разумным способом помочь людям, если мы в то же время поддерживаем деятельность Продуктового банка? Для меня Lipo не имеет экономического обоснования. Я уверен, что в долгосрочной перспективе такая модель магазина неправильна", — пояснил Рийсалу.

По словам Рийсалу, недавно мэр Таллинна Михаил Кылварт попросил обзор состояния дел Lipo, и вице-мэр представил его на прошлой неделе. Пока решения не принято, Lipo продолжит работать.