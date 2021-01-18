Уборка снега в Ласнамяэ: Муниципальная полиция пока ограничивалась предупреждениями

Как Delfi сообщили из пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, в данном случае речь идет о задержании нетрезвого водителя.

В свою очередь столичная Муниципальная полиция сообщила, что сегодня в Ласнамяэ не было выписано ни одного штрафа, связанного с уборкой снега.

"Вызовы в связи с уборкой снега были, но мы ограничивались устными и письменными предупреждениями. Мы связываемся с водителем мешающего уборке автомобиля и просим его перепарковаться. Наше желание и цель — не штрафы, а помощь в поддержании в порядке улиц и обеспечении максимально эффективной работы по уборке", — сообщили из столично МуПо.

Напомним, что Ласнамяэская управа в социальных сетях и СМИ обратилась к жителям района в просьбой освободить у домов проезжую часть от припаркованных автомобилей (см. график). Соответствующие объявления вывесили в подъездах многие квартирные товарищества.