У старейшины Ласнамяэ новый заместитель. Жители района, обращайтесь!

”Благоустройство — один из самых важных приоритетов районной управы Ласнамяэ. Именно поэтому я рад, что теперь курировать эту сферу будет Илья Шнитко. Его образование, опыт в проектировании и реализации проектов в сфере строительства коммуникаций создают хорошую основу для руководства самой трудоёмкой сферой жизни района. Ласнамяэ в самом ближайшем будущем ожидает сразу несколько крупных инфраструктурных проектов: строительство парка Тондираба и новой дороги между улицами Лаагна и Уссимяэ, проектирование Петербургского шоссе и так далее. Со стороны района их будет курировать новый замстарейшина, в чьи обязанности также будет входить и работа с квартирными товариществами и создание более комфортного и безопасного уличного пространства в Ласнамяэ. Я приветствую Илью в команде районной управы и желаю ему удачи на новом посту”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Илья Шнитко родился в 1989 году, имеет два высших образования: в 2011-м окончил факультет электроэнергетики Таллиннского технического университета, в 2014-м — магистратуру Таллиннского университета по специальности педагогика и педагог в области начального образования. До своего назначения на пост замстарейшины Шнитко проработал в общей сложности более 7 лет руководителем проектов в крупной компании Leonhard Weiss OÜ, занимающейся проектированием, строительством и обслуживанием электросетей, железных и автомобильных дорог. Шнитко является методистом в эстонском центре компетенции в области образования Innove SA, а также одним из главных организаторов и руководителем команды подготовки спикеров конференций TEDxLasnamäe. В настоящее время Шнитко не состоит ни в одной политической партии.

”На меня возлагается большая ответственность за управление самой объемной сферы ответственности управы района — поддержание порядка и благоустройство городского пространства крупнейшей части Таллинна. Впереди много проектов — моя задача найти быстрые и рациональные решения на пути к поставленным целям”, — сказал новоиспеченный заместитель старейшины Ласнамяэ Илья Шнитко.