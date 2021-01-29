У озера в ласнамяэском парке Паэ построят сцену для проведения мероприятий

”Цель создания данной площадки — расширить возможности круглогодичного использования парковой зоны Паэ, не потревожив при этом природное разнообразие этого места. Создание такой сцены задумывалось еще на этапе создания зеленой зоны. Однако в ходе сооружения парка стало ясно, что использовать полуостров для проведения мероприятий очень сложно и необходимо провести некоторые строительные работы. Так как речь идет об акватории, для создания сцены необходимо изменить детальную планировку. В ходе длительного согласования с департаментами проект был дополнен, также были проработаны замечания и учтены большинство пожеланий местных жителей. Отдельно отмечу, что вреда гнездящимся в парке птицам нанесено не будет, это является одним из наших основных приоритетов”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Планируемый в северной части акватории парка Паэ объект будет состоять из многофункциональной сцены и небольшого вспомогательного строения. Приозерная сцена будет иметь необычное решение — часть будет возведена на полуострове, а другая половина выступать над озером Паэ в качестве продолжения полуострова. Прибрежный склон у озера будет приспособлен для нескольких сотен зрителей. У сцены не будет стационарной крыши, чтобы в свободное от мероприятий время конструкция не закрывала вид на водоем и не препятствовала использованию площадки для других целей. Так, в зимний период сцену планируется использовать как каток.

Детальной планировкой также предусмотрено небольшое вспомогательное строение. Одноэтажный домик можно будет использовать для хранения одежды и инвентаря, а зимой — организовать там прокат коньков или лыж. Это строение будет вписано в ландшафт таким образом, чтобы оно частично сливалось с рельефом и не влияло на внешний вид парка.

”Пока что рано говорить о том, когда начнется архитектурный конкурс и строительство объекта. Однако мы планируем сделать соответствующее предложение в бюджетную стратегию следующих лет. На всех этапах реализации проекта мы будем активно вовлекать жителей, чтоб новое общественное пространство как можно больше отвечало их ожиданиям”, — добавил Владимир Свет.