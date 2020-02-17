У Ласнамяэ появился свой информационный портал

В феврале 2020 года домашняя страница ”Газеты Ласнамяэ” была полностью переработана, превратившись из статичного архива в информационный портал с местными новостями. Создание этого портала стало частью программы издающей газету фирмы Krabu Grupp по развитию этого информационного канала.
Создание портала стало инициативой отдела коммуникации Krabu Grupp, который занимается изданием ”Газеты Ласнамяэ” уже третий год подряд. Концепции бумажного издания и его онлайн-версии будут отличаться: если ”Газета Ласнамяэ” выходит раз в месяц и содержит в основном информацию от управы части города, то инфопортал https://lasnaleht.ee/ru/ будет обновляться чаще, публикуя более разнообразную информацию о жизни крупнейшего столичного района. Портал уже открыт — заходите, читайте и комментируйте новости и делитесь своей информацией.
”Это наша частная инициатива, мы начали работать над этой идеей примерно полгода назад. Сотрудничество при издании ”Газеты Ласнамяэ” стало хорошим примером публично-частного партнерства, когда местные власти и бизнес вместе работают над полезным для общества проектом. Мы решили несколько расширить свой вклад в это партнерство и привлечь наши ИТ-компетенции для развития сайта газеты. Сейчас портал работает в качестве пилотного проекта — надеемся, что в течение 2020 года он приживется, и мы сможем продолжить развитие этого ресурса”, — сказал член правления Krabu Grupp Кирилл Крабу.
Идея портала заключается в том, чтобы жители Ласнамяэ имели возможность получать информацию о том, что происходит буквально у них под окнами. Гости района, в свою очередь, смогут с его помощью лучше узнать Ласнамяэ, его историю и последние новости. Основной акцент будет сделан на местной жизни, развитии района и местных мероприятиях. ”Вряд ли мы будем участвовать в обсуждении глобальных политических тем, но будем рады рассказать, какую дорогу планируется отремонтировать или поделиться интересными фактами о различных ласнамяэских объектах”, — добавил Кирилл Крабу.
”Газета Ласнамяэ” — это ежемесячное издание районной управы, выпускающееся с 2002 года. Газета выходит на эстонском и русском языках и распространяется бесплатно. Его тираж составляет 60 000 экземпляров.
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