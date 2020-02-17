У Ласнамяэ появился свой информационный портал

Создание портала стало инициативой отдела коммуникации Krabu Grupp, который занимается изданием ”Газеты Ласнамяэ” уже третий год подряд. Концепции бумажного издания и его онлайн-версии будут отличаться: если ”Газета Ласнамяэ” выходит раз в месяц и содержит в основном информацию от управы части города, то инфопортал https://lasnaleht.ee/ru/ будет обновляться чаще, публикуя более разнообразную информацию о жизни крупнейшего столичного района. Портал уже открыт — заходите, читайте и комментируйте новости и делитесь своей информацией.

”Это наша частная инициатива, мы начали работать над этой идеей примерно полгода назад. Сотрудничество при издании ”Газеты Ласнамяэ” стало хорошим примером публично-частного партнерства, когда местные власти и бизнес вместе работают над полезным для общества проектом. Мы решили несколько расширить свой вклад в это партнерство и привлечь наши ИТ-компетенции для развития сайта газеты. Сейчас портал работает в качестве пилотного проекта — надеемся, что в течение 2020 года он приживется, и мы сможем продолжить развитие этого ресурса”, — сказал член правления Krabu Grupp Кирилл Крабу.